Die 24HFV arbeitet freireitend an einem 70-t-Kran und vibriert 12 m lange Doppelspundbohlen Larssen 607 ein. Die Universal-Klemmzange 170 t Agriplex mit Hohlbacken klemmt die Doppelbohlen über dem Bohlenschloss.

Davos (ABZ). – In dem bekannten Skiort in der Schweiz, Davos, wird eine neue Tiefgarage gebaut. Dafür müssen 10 000 m² Spundbohlen einvibriert und wieder gezogen werden. Für diese Arbeiten kommt Informationen der Robb Baumaschinen GmbH aus Hilden zufolge eine variable PTC Hochfrequenz-Vibrationsramme 24HFV mit dem multifunktionalen PTC Hydraulik-Aggregat 650VOL FAP zum Einsatz. Dieses ist laut dem akkreditierten Händler von PTC mit einem Volvo Motor TAD 1375 VE mit 405 kW (EU-Abgasstufe IV) ausgestattet. Zusätzlich sei ein speziell entwickelter Dieselpartikelfilter (DPF = FAP) angebaut, der den Schweizer Verordnungen entspricht (VERT-Zertifikat).

Auf Kundenwunsch werde Bio-Hydrauliköl verwendet. Die Vibrationsramme 24HFV arbeite mit Hochfrequenz (38 Hz) und besitze ein variables Moment von0 bis 24 kg/m. Hochfrequenz und variables Moment erlauben den Einsatz der Ramme an Mobilkranen mit Teleskopausleger. Bei dem neuen Antriebsaggregat 650VOL können vorprogrammierte Maschinen (Vibrationsrammen, Hydraulikhämmer, etc.) mit einem "Klick" ausgewählt werden. Über das Farbdisplay des Aggregats selektiert der Bedienerdie anzutreibende Maschine, automatisch werden die erforderlichen Maschinenparameter (z. B. Volumenstrom) geladen und eingestellt. So kann zunächst eine Vibrationsramme 24HFV und anschließend eine andere Ramme genutzt werden, ohne mit Werkzeug die Pumpenverstellung vornehmen zu müssen.

Die Vorteile des neuen PTC Hydraulik-Aggregats, die Multifunktionalität und die geringen Geräuschemissionen (92 dB) konnten nach Angaben von Robb auf dieser Baustelle bereits unter Beweis gestellt werden.