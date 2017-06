20.06.2017 - 15:30 Schere im Einsatz Alter Bunker muss Neubau weichen

Steinhöfel-Heinersdorf (ABZ). – Unbarmherzig schlägt der 140 t schwere Bagger mit jeder Bewegung mit seiner riesigen 15-t-Betonschere große Wunden in den alten Luftschutzbunker an der Kölner Landstraße/Ecke Reusrather Straße in Düsseldorf. Der Bau aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs muss einem Neubau mit 39 Sozialwohnungen mit angeschlossener Tiefgarage weichen. Vor ein paar...