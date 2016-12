12.12.2016 - 14:47 Schieferdach extrem Dächer der Burg Eltz umfassend saniert

Wierschem (ABZ). – Die Dächer der Burg Eltz strahlen in neuem Glanz. Und eben dieser gehörte schon immer zum Bild des berühmten Bauwerks, das einst den 500-DM-Schein schmückte. In einem zweiten großen Sanierungsschritt wurden im Jahr 2012 mehr als 1800 m² Dachflächen mit Moselschiefer in Altdeutscher Deckung mit sogenanntem scharfen Hieb gedeckt. Neben der handwerklichen...