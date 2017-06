Pulverisierer überzeugt im Einsatz

Hergatz (ABZ). – Man sagt, dass mit dem richtigen Werkzeug so gut wie jede Aufgabe erledigt werden kann. Thomas Ihler von der Wibrek GmbH & Co. KG kann das aus seiner Sicht voll bestätigen. Mit einem Seitenblick auf seinen Bagger meint er dann: "Ein paar zusätzliche PS können aber auch nicht schaden. Es muss eben alles zusammenpassen, wenn man es mit wirklich harten Brocken zu tun bekommt." Und davon gibt es zzt. auf dem 24 ha großen Gelände einer ehemaligen Bundeswehrkaserne eine Menge. Thomas Ihler ist dort im Auftrag bekannter norddeutscher Abbruch- und Recyclingspezialisten damit beschäftigt, die letzten baulichen Hinterlassenschaften einer seit 2006 geräumten Bundeswehreinrichtung zu beseitigen. In der Folgenutzung soll hier später ein komplett neuer Stadtteil mit allen wichtigen kommunalen Funktionen entstehen.

Für den Einsatz wurde das beste Arbeitspferd der Wibrek GmbH, ein 35,7 t schwerer Case Raupenbagger CX350D mit einem drehbaren OSA Pulverisierer vom Typ RV30 ausgerüstet, den die NBM Böhrer GmbH und Co. KG in Kitzingen geliefert hat. Eine optimale Kombination aus Trägergerät und Hochleistungswerkzeug, wie Thomas Ihler feststellt. "Wir haben uns von NBM Böhrer bei der Auswahl beraten lassen und Sebastian Nolting hat uns den RV30 von OSA empfohlen. Der Anbau erfolgt über einen Lehnhof Schnellwechsler mit Adapterplatte. Wie sich schnell herausstellte, war das eine ausgezeichnete Wahl. Selbst beim Rückbau der bis zu 80 cm dicken Stahlbetonwände der Luftschutzbunker mit ihren zahlreichen Stahlarmierungen haben wir keinerlei Probleme gehabt, das Material zu zerkleinern und fachgerecht für die Weiterverwertung zu trennen und zu sortieren."

Im Einsatz zeichne sich die optimale Abstimmung durch äußerst zügige, völlig ruckfreie und präzise Arbeitsbewegungen aus. Das Gewicht des immerhin 3040 kg schweren Pulverisierers sei für die Hochleistungshydraulik des Raupenbaggers ganz offensichtlich kein Problem. Dabei machen sich die Verbesserungen der bekannten Case CIHS-Hydraulik in der D-Serie bemerkbar, die im Vergleich zu den Vorgängern bis zu 12 % schnellere Arbeitsspiele und ein noch besseres Ansprechverhalten liefern. Verantwortlich dafür sind neue Steuerventile, elektronisch gesteuerte Pumpen und vergrößerte Leitungsquerschnitte, die den Druckverlust im System noch weiter reduzieren.

Der OSA Pulverisierer bietet dazu eine optimale Ergänzung. Thomas Ihler lobt dabei vor allem die hohen Schneidkräfte und schnellen Schließbewegungen des Backenzylinders. Das äußerst robuste Gehäuse und die Komponenten bestehen aus einem Materialmix aus Hardox- und Weldox-Hartstahl und sind für extrem anspruchsvolle Einsätze konzipiert. Ein Eilgangventil erlaubt dabei schnelle Arbeitsspiele, während der Drehmotor durch ein Schockventil vor Schlägen geschützt wird. Ein besonderes Feature bei OSA ist das serienmäßige Sicherheitsventil, das eine Fehlbedienung wirksam ausschließt und damit unnötige Schäden verhindert. Wie bei allen OSA Werkzeugen sind die Zylinder durch ihre Bauweise wirksam vor Beschädigungen im Einsatz geschützt. Austauschbare Zähne und Wendemesser garantieren langfristig eine effiziente Leistung und wirtschaftliche Verwendung.

Thomas Ihler ist mit der Arbeitsleistung und Effektivität seiner Gerätekonfiguration mehr als zufrieden, lobt aber auch die Zuverlässigkeit von Maschine und Werkzeug unter den harten Einsatzbedingungen: "Es war definitiv eine unserer besten Entscheidungen den CX350D zu kaufen. Die Maschine liefert zuverlässig Leistung satt und ist darüber hinaus auch noch besonders sparsam. Die Hydraulik ist ganz einfach Spitze: schnell, weich und dabei äußerst präzise. Der OSA Pulverisierer passt aus meiner Sicht dazu wie Topf und Deckel. Beide zusammen sind für unsere Einsätze eine sehr schlagkräftige und zuverlässige Kombination, die sich auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten rechnet."