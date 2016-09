27.09.2016 - 08:00 Schmitz Cargobull Reduzierung der Gesamtbetriebskosten im Fokus Von Burkhard Bücher

Frank Reinartz: "Wir sind im Moment die einzigen, die dieses Isoliermaterial einsetzen."

Nettetal. – Schon vor der IAA Nutzfahrzeuge hatte Schmitz Cargobull im Rahmen einer Vorpressekonferenz in Nettetal über neueste Lösungen für Fahrzeuge und Aufbauten sowie Dienstleistungen informiert. Beim Auftritt in Hannover (Halle 27, Stand F26) steht die Reduzierung der Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership) für die Kunden im Mittelpunkt, damit Transportlösungen immer rentabler werden.

So hat sich auch die Produktgruppe Sattelkipper von Schmitz Cargobull Gedanken über die Kostenreduzierung gemacht, insbesondere was Nutzlast, Verschleiß und Datenmanagement angeht. Frank Reinartz, Leiter der Produktgruppe, informierte über eine neue Thermo-Isolierung für die Stahlrundmulde. Auf der bauma sei das Fahrzeug schon gezeigt worden, das für den Kunden einen echten Nutzen bedeute. Die neue Isolierung spare 200 kg ein, was eine Erhöhung der Nutzlast um das selbe Gewicht bedeute. Darüber hinaus habe sich durch die Neuentwicklung die Reparaturfreudigkeit deutlich verbessert.

Aus der segmentierten Isolierung der Seitenwände könnten jetzt auch einzelne Elemente entnommen und so gezielt kleinere Reparaturen vorgenommen werden. Erreicht werde das durch ein neues Isoliermaterial, was es so im Fahrzeugbau im Moment noch nicht gebe und eigentlich aus der Gebäudeisolierung komme. Reinartz: "Wir sind im Moment die einzigen, die dieses Isoliermaterial einsetzen." Es handele sich um einen elastumeren Schaumstoff auf Kautschukbasis, der weich und gummiartig sei. Das Mehrgewicht des Sattelkippers sei durch das neue Isoliermaterial erheblich reduziert worden. Es betrage nur noch 360 kg im Vergleich zu einer nicht isolierten Mulde mit gleicher Spezifikation.

Klappbarer Unterfahrschutz: Schmitz Cargobull hat eine neue Ausführung entwickelt, die es dem Fahrer ermöglicht, mit mehr Bodenfreiheit deutlich einfacher an die Fertiger heran zu fahren. Foto: Schmitz Cargobull

Zusätzlich habe die neue Isolierung den Vorteil eines sehr verschleißfesten Materials, weil es deutlich abriebfester sei als bspw. Hartschaum. Zusätzlich würde bei allen Fahrzeugen mit Thermo-Isolierung eine Vorbereitung für die Messtechnik angeboten, d. h. bei jedem Fahrzeug gebe es eine Vorbereitung mit Kabeln unter der Isolierung, wo ein entsprechendes Messsystem angeschlossen werden könne. Des weiteren gebe es die Möglichkeit, manuelle Messstellen zu nutzen, um die Temperatur des Materials zu messen. "So sind unsere Kunden für alle Eventualitäten, die sich das Bundesministerium hier noch ausdenkt gewappnet", so Reinartz.

Ein weiteres Produkt, dass Schmitz Cargobull auf der IAA präsentieren wird, ist nach Darstellung von Reinartz ein Podest, eine Arbeitsbühne. Das Entwicklungsziel sei diesmal eine BG-konforme Ausführung zu schaffen, die eine maximale Sicherheit für den Fahrer bietet. Reinartz: "Wir haben uns diese Richtlinien hergenommen und streng danach entwickelt."

Ein weiteres Detail, so Reinartz, war sehr interessant für den Asphalttransport sei, sei der klappbare Unterfahrschutz. "Wir haben eine neue Ausführung entwickelt, die es dem Fahrer ermöglicht, mit mehr Bodenfreiheit deutlich einfacher an die Fertiger heran zu fahren", erklärte der Produkt-Chef. Der Fahrer müsse also nicht mehr mit der Luftfederung arbeiten, um das Heck zu erhöhen oder die Höhe zu verringern, sondern er könne an den Fertiger heranrangieren und direkt abkippen. Dies werde durch die Bodenfreiheit unter der Konsole, die im hoch geklappten Zustand um 70 mm vergrößert worden ist, möglich. Reinartz: "Das Besondere aber an dieser Ausführung ist, dass sie nicht nur in Deutschland per Einzelabnahme zugelassen werden kann, sondern europaweit zulassungsfähig ist."

Zusätzlich bei allen Fahrzeugen mit Thermo-Isolierung wird eine Vorbereitung für die Messtechnik angeboten. Fotos: Büscher