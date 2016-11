08.11.2016 - 13:27 Schnell und hochwertig Vorreiter für weitere Modulbauten in Speyer

Speyer (ABZ). – "Fliegende" Module, die per Kran aufeinandergestapelt und in Windeseile miteinander zu hochwertigen Gebäuden verbunden werden: Für die gewo Wohnen GmbH, die derzeit für den Caritasverband der Diözese Speyer ein modernes Büro- und Verwaltungsgebäude in Modulbauweise realisiert, ist dies ein vertrautes Bild. Mehrere Kindergärten hat der Immobilien-Dienstleister...