14.01.2017 - 11:56 Schnellere Zahlungen

Schnellere Zahlungen: Mit dem anhaltenden Aufschwung macht das Zahlungsverhalten der Kunden den mittelständischen Unternehmen in Deutschland immer weniger Sorgen, so das Ergebnis einer aktuellen Creditreform-Erhebung. Im Herbst 2016 meldeten demnach 90,5 % (Vorjahr 82,8 %) der befragten Firmen den Zahlungseingang innerhalb von 30 Tagen. Am besten sieht es derzeit bei Handels-...