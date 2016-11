Scholz lobt Baufortschritt an A7

Hamburg (dpa). – Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat den Fortschritt bei den umfangreichen Ausbauarbeiten an der A7 gelobt. „Es ist beeindruckend, ein so großes Bauvorhaben bei laufendem Verkehr umzusetzen. Das zeigt das Können der Ingenieure und Bauarbeiter“, sagte vor kurzem Scholz bei einem Besichtigungstermin des jüngst fertiggestellten Ostteils der Langenfelder Brücke in Hamburg-Stellingen. Bis 2018 soll der Neubau der Langenfelder Brücke fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten sollen sich auf rund 80 Mio. Euro belaufen.