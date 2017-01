Senatorin: Keine Alternative zu Landesgesellschaft für Schulbau

Berlin (ABZ). – Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat ihre Pläne für die Sanierung und den Neubau von Schulen in der Stadt verteidigt. Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen würden in den kommenden Jahren mehr als 30 Schulen gebaut, sagte die SPD-Politikerin im rbb-Inforadio. Deshalb bedürfe es einer besseren Abstimmung: „Wir müssen gemeinsam mit den Bezirken neue Strukturen schaffen.” Nach dem Willen des Senats sollen die Bezirke nur noch Sanierungen bis zu einer Summe von 5 Mio. Euro verantworten. Den Rest übernehme eine neue Landesgesellschaft für Schulbau, betonte Scheeres. An ihr führe kein Weg vorbei.