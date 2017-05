Zeitgemäßer Gerüstbau bedeutet Sicherheit und Effizienz

Güglingen-Eibensbach . – Arbeitssicherheit hat bei Arbeits- und Schutzgerüsten aufgrund ihrer Funktion eine wichtige Bedeutung: Sie bieten Gewerken sicheren Höhenzugang für Arbeiten an Stellen, die vom Boden oder von Geschossdecken aus nicht mehr erreicht werden – und schützen Handwerker gleichzeitig vor tieferem Absturz. Neben einer sachgemäßen Errichtung des Gerüsts steht hier auch die Sicherung gegen Absturz bei der Gerüstmontage im Fokus.

Die gesetzlichen EU-Richtlinien zur Verbesserung der Arbeitssicherheit sind Auslöser für zahlreiche Verordnungen in den europäischen Mitgliedsstaaten. Auch die Betriebssicherheitsverordnung und der gerüstspezifische Teil der Technischen Regel 2121 für Betriebssicherheit konkretisieren auf nationaler Ebene das Europäische Arbeitsschutzgesetz. Nach diesem ist "Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird". Nach der allgemein anerkannten Betrachtungsweise von Risiken sind Absturzgefahren dabei an ihrer Ursache zu bekämpfen.

Einerseits sorgen diese Gesetze für mehr Rechtssicherheit, bedeuten für den Gerüstersteller aber auch ein höheres Maß an Verantwortung. Werden für die jeweiligen Montagesituationen oder Tätigkeiten auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen erforderlich, so kommen für den Aufbau von Arbeits- und Schutzgerüsten technische, organisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen in Frage. Mögliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr können bspw. eine Absturzsicherung oder die Verwendung einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) sein. Hier gilt das TOP-Prinzip: Technische vor Organisatorischen vor Persönlichen Maßnahmen.

Welche Maßnahme letztendlich gewählt wird, entscheidet und verantwortet der Gerüstersteller bzw. die von ihm bestellte, zur Prüfung befähigte Person. Hierbei sind in einer Risikobeurteilung die geeigneten Maßnahmen unter Berücksichtigung der Umstände zu wählen. Dazu zählen nach TRBS 1111 Betriebserfahrung und eigene Einschätzung, Betriebsanleitungen, Vorschriften und Regelwerke der Unfallversicherungsträger, Expertenmeinungen, Messergebnisse oder auch Ergonomie bei Transport, Montage und Demontage.

Die Absturzsicherung ist grundsätzlich als Seitenschutz nach DIN EN 12811-1:2004-03 oder Schutzwand nach DIN 4420-1:2004-03 auszuführen. Eine Absturzsicherung durch Seitenschutz oder Schutzwand ist dann nicht erforderlich, wenn die Arbeits- und Zugangsbereiche höchstens 30 cm von anderen tragfähigen und ausreichend großen Flächen entfernt liegen. Für die Montage von längenorientierten Arbeits- und Schutzgerüsten ist als Absturzsicherung in der jeweils obersten Gerüstlage ein Geländerholm nach Abschnitt 5.5.2 der DIN EN 12811-1 oder ein temporäres Montage-Sicherungs-Geländer (MSG) zu montieren.

Zur Abwehr potentieller Absturz-Gefahren während der Gerüstmontage beim Aufstieg in die jeweils oberste, noch ungesicherte Lage hat Layher das Montage-Sicherungs-Geländer (MSG) entwickelt. Dieses ermöglicht die Montage eines Geländers von der gesicherten unteren Lage aus, minimiert so das Unfallrisiko und bringt Unternehmern darüber hinaus mehr Rechtssicherheit. Das MSG ist leicht, handlich und kann auf beiden Seiten des Gerüsts montiert werden. Gerüstersteller haben so maximale Flexibilität in der Anwendung – innen und außen. Dabei funktioniert das MSG systemübergreifend und passt zu jedem 48er-Standardgerüstrohr.