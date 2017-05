Sortierung nach Festigkeitsklassen möglich

Latte für Latte höchste Qualität am Dach.

St. Johann i. Tirol/Österreich (ABZ). – Die neue, maschinelle Dachlattensortierung von Egger erlaubt einen Blick ins Innere der Latten und ermöglicht eine Sortierung nach Festigkeitsklassen. So könnten Sicherheit und feste Standards garantiert werden, so das Unternehmen.



Mithilfe modernster Technik können im Egger Sägewerk in Brilon die Dachlatten zukünftig noch genauer geprüft werden: Mit den beiden Prüfsystemen Viscan und Goldeneye wird Latte für Latte genau überprüft und nach Festigkeitsklasse sortiert. Die visuelle, händische Nachsortierung und die zusätzliche Überwachung durch externe zertifizierte Stellen garantieren eine hohe Qualität und Sicherheit für die Verarbeiter.



Bisher wurden die im Egger Sägewerk produzierten Dachlatten visuell nach DIN 4074-1 sortiert. Das heißt, Sortiermitarbeiter im Sägewerk kontrollierten jede einzelne Latte auf Äste und andere Unregelmäßigkeiten nach den S10 Kriterien. Eines der entscheidenden Kriterien im bisherigen visuellen Sortierverfahren war die Bestimmung von Größe, Lage und Verlauf der Äste, da diese für die Tragfähigkeit der Latten entscheidend sind. Zudem kann der Einfluss von Schmalseitenästen sehr unterschiedlich ausfallen.



Aber vor allem die Rohdichte hat einen wesentlichen Einfluss auf die Festigkeit der Dachlatten, diese kann jedoch bei einer visuellen Kontrolle nicht erfasst werden. Mit der maschinellen Sortierung der Dachlatten können all diese Faktoren nun gemessen, bewertet und garantiert werden. Dem Verarbeiter wird somit erhöhte Sicherheit am Dach gewährleistet. Die maschinelle Dachlattensortierung im Egger Sägewerk in Brilon, welches dieses Sortierverfahren als erstes Sägewerk umsetzt, entspricht dem aktuellsten Stand der Technik. Bereits auf dem Rundholzplatz werden die Stämme vor dem Einschnitt auf ihre inneren Werte überprüft. Dazu wird der Röntgenscanner Wood-X eingesetzt.