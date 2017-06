Soka-Bau: Bautätigkeit schwächt sich ab

Wiesbaden (ABZ). - Die Auswertung der von den Unternehmen der Bauwirtschaft an Soka-Bau übermittelten Beitragsmeldungen hat ergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im April 2017 saisonbereinigt um 0,9 % gegenüber dem Vormonat gesunken ist. Dies war der erste Rückgang seit Jahresbeginn. Auch die Bruttolohnsumme und die Zahl der gewerblichen Arbeitnehmer gaben nach, und zwar um 2,8 % und 0,3 %. Ebenso tendierten die Frühindikatoren jüngst schwächer. Die volumenmäßigen Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe sind im März leicht gesunken (-0,5 % zum Vormonat). Darüber hinaus haben sich die mittelfristigen Aussichten eingetrübt. So haben die Baugenehmigungen im Hochbau kräftig nachgegeben (-9,0 % zum Vormonat), im gesamten ersten Quartal sind diese um 7,6 % gegenüber dem Vorquartal gesunken. Dazu passt auch, dass sich die Geschäftserwartungen der Betriebe des Bauhauptgewerbes laut Erhebung des ifo-Instituts in den vergangenen Monaten nicht weiter verbessern konnten.