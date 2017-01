13.01.2017 - 08:13 Sonderschau Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit als Leitthemen

Stuttgart (ABZ). – "Bauen 2020: nachhaltig und zukunftsfähig" – so lautet das Motto, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) auf der Bau2017 in München. Neben einer Sonderschau an Stand 303 in Halle C2 wird es an allen Messetagen Rundgänge zu Ausstellern geben, die sich durch Produkte oder Lösungen mit besonderen Nachhaltigkeitsmerkmalen auszeichnen. Zudem wird...