10.05.2017 - 16:18 Sonnenhaus Löwenstein auf Plus-Energie-Niveau Wohlfühlklima durch gesunde Baustoffe erreicht

Löwenstein (ABZ). – Ein gesundes Wohnklima und so energieautark wie möglich leben: Das waren die wichtigsten Ziele für die dreiköpfige Familie beim Bau ihres neuen Zuhauses in Löwenstein bei Heilbronn. Als Wandbaustoff für das Einfamilienhaus kam deshalb nur Ziegel in Frage. Der perlitverfüllte Poroton-Ziegel T7-P in der Stärke 42,5 cm trägt entscheidend dazu bei. Denn dieser...