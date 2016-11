24.11.2016 - 08:15 Sozialdemokraten Bahnverkehr soll attraktiver werden

Berlin (dpa). – Die SPD will den Bahnverkehr in Deutschland mit einem Ausbau des Netzes, moderneren Stationen und mehr Umsteigemöglichkeiten für die Fahrgäste attraktiver machen. "Die Schiene muss wachsen", heißt es in einem Papier der Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltpolitiker der SPD im Bundestag. So sollen die Kapazitäten des Gleisnetzes bis 2030 verdoppelt werden, etwa mit...