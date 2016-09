14.09.2016 - 09:12 Spezialgeräte für den GaLaBau Ferngesteuerten Aufsitzmäher ausprobieren

Bühlertann (ABZ). – Auf der GaLaBau können Interessierte am Stand der AS-Motor Germany GmbH & Co. KG u. a. den ferngesteuerten Aufsitzmäher AS 940 Sherpa 4WD RC selbst testen. Um die Reichweite der Fernbedienung von bis zu 300 m auszureizen, reicht die Außenfläche von AS-Motor auf der GaLaBau nicht aus. Groß genug ist sie jedoch, um hier die Funktionen und Eigenschaften des...