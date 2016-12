Bad Laasphe (ABZ). – Als Anbieter von handgeführten Verdichtungsgeräten bietet Weber Maschinentechnik in seinem Produktportfolio auch Maschinen für spezielle Einsatzgebiete an. Ein Beispiel ist der leichte und handliche Vibrationsstampfer SRV 300. Der Vibrationsstampfer SRV 300 von Weber MT eignet sich speziell für die Verdichtung von sogenannten Rohrzwickeln in Gräben. Präzise und zentimetergenau werden hier Leitungen oder Rohre mit Sand unterstopft. Bei dieser Arbeit muss das Gerät zeitweise leicht gekippt werden. Aufgrund seines geringen Gewichts von nur 32 kg ist der Stampfer selbst in diesen Schräglagen und auf beengtem Raum einfach, flexibel und sicher zu bedienen. Weiteren Einsatz findet der SRV 300 beim Einbau von Drainagen und Verdichten im Randbereich von Gehwegen oder Hausanschlüssen. Selbst bei kleinen Verdichtungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau kann der Stampfer seine Trümpfe ausspielen.

Kompakte Abmessungen und das geringe Gewicht erleichtern den Transport. Bequem kann der Stampfer von einer Person auf einen Transporter oder in einen Kombi-Pkw verladen und transportiert werden. Als Antriebsmotor dient ein von Weber MT eigens modifizierter Honda 4-Takt-Benzinmotor. Der leistungsstarke Motor mit der Typenbezeichnung GX 35 überzeugt durch sein gutes Startverhalten. Ein leichter, nicht zu kräftiger Zug am Starterseil genügt, und der kleine Benziner springt bereitwillig an. Ein stabiler Motorschutz sorgt ebenso für ausreichend Betriebssicherheit, wie der modifizierte und somit leistungsfähigere Luftfilter des SRV 300.