Lingolsheim (ABZ). – Das Familienunternehmen Speyser aus dem französischen Departement Bas-Rhin ist bekannt für seine Expertise in Sachen Spezialtiefbau und Brunnenbau. Mit einem 660 Seilbagger und 613 Telekran der Sennebogen Maschinenfabrik werden in Lingolsheim, Frankreich, Brunnen für den Neubau eines Industriekomplexes gegraben. Eingesetzt werden auf der Baustelle sowohl ein "660 HD Seilbagger" mit Verrohrungsmaschine für den Brunnenbau als auch ein "613 Telekran", der als Servicekran die notwendigen Bauteile und Materialien transportiert und sicher positioniert. Speyser-Geschäftsführer Christophe Sprauel erklärt: "Mit der direkt am Seilbagger montierten Verrohrungsmaschine werden Brunnenschächte zwischen 45 m und 65 m Tiefe per Seilgreifer gegraben. Die Durchmesser betragen dabei bis 900 mm." Der Brunnen soll später rund 300 m³ Wasser stündlich liefern. Über einen zweiten Schacht wird das Wasser wieder hinab geführt. Damit wird ein Kühlkreislauf betrieben.

Mit dem Seilbagger sind Grabtiefen bis 120 m und Rohrdurchmesser bis 900 mm möglich. Angetrieben wird dabei die gesamte Ausrüstung durch den Dieselmotor und die 160-kN-Winden des Seilbaggers. "Der Sennebogen Seilbagger ist äußerst effizient, kompakt in seinen Abmessungen und höchst flexibel im Einsatz", bestätigt auch Fahrer Michael Löffler. Zusätzlich zu den Seilbaggern im Maschinenpark setzt Speyser seinen 613 Mobilteleskopkran gerade bei Einsätzen auf engem Raum ein. In diesem Fall zieht der 16-t-Telekran die Verrohrungselemente aus der Brunnenbohrung und verlädt diese wieder auf die wartenden Lkw. Kürzlich konnte so ein Brunnenbauprojekt im Krankenhaus Strasbourg unter Extrembedingungen mit lediglich rund 4 m Deckenhöhe realisiert werden.