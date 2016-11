08.11.2016 - 07:05 Spezialtiefbauarbeiten in Frastanz Ramm- und Bohrgerät besticht durch hohe Kraftstoffeffizienz

Frastanz/Österreich (ABZ). – Ein neues Ramm- und Bohrgerät von Liebherr war kürzlich nahe seines Produktionsstandortes im Westen Österreichs im Einsatz. Mit dem LRB 355 führte das österreichische Bauunternehmen Hilti & Jehle GmbH in Frastanz Spundungsarbeiten durch. An seinem Firmenhauptsitz in der österreichischen Gemeinde Frastanz errichtet der Papier- und...