Präzision bis in das kleinste Detail

Pasching/Österreich (ABZ). – Das größte Shoppingcenter Oberösterreichs, die Plus City Pasching, wurde in den letzten Monaten ausgebaut und neu strukturiert. Als verlässlicher Partner und Spezialist für komplexe Aufgabenstellungen wurde die Unger Steel Group mit der Errichtung der Stahlkonstruktion für die vier eindrucksvollen Fußgeherbrücken, einer Straßenbahnstation, einer Vorfassadenkonstruktion im Bereich des Kinos und einer einzigartigen Mall-Anlage beauftragt. Eine Besonderheit ist das tonnenförmige Mall-Dach, welches durch den Einsatz von 6400 m² Glas und 1200 t Stahl, seit 1. September 2016, täglich rund 20 000 Besuchern den Eindruck vermittelt, als ob man unter freiem Himmelsgewölbe shoppen würde.

Die Plus City Pasching ist seit mehr als 25 Jahren ein Garant für ein Shoppingerlebnis der Extraklasse. Mit rund 200 Betrieben – von Bekleidung über Gastronomie bis hin zu einem Kino- und Bowlingcenter – bietet das Shoppingcenter für jeden Geschmack etwas Passendes. Um die zur Verfügung stehende Verkaufsfläche des Einkaufszentrums optimal zu nutzen, wurde die Plus City Pasching um rund 20000 m² Verkaufsfläche erweitert. In der Plus City wurde die weltweit größte Kuppel in einem Einkaufszentrum mit einer Länge von 84 m errichtet. Durch den Abbruch des Parkhauses an der Kremstal Straße, ein Hauptverkehrspunkt in Pasching, und die Verlegung in die Pluskaufstraße, entstand Platz für eine großzügige Mall-Anlage, die direkt an die bestehenden Gebäude anschließt und nun als Verbindungselement dient. Das bestehende "Hollywood Megaplex" wurde ebenfalls abgebrochen und als neues hochmodernes und einziges Imax Kino im oberösterreichischen Zentralraum neu errichtet. Die 15 Säle mit gesamt 3000 Sitzplätzen bieten Platz für jeweils 50 bis 600 Besucher und können damit den größten Kinosaal als auch die größte Projektionsfläche Österreichs aufweisen. Die neue Verkehrserschließung der Umfahrungsstraße im Westen und die Straßenbahntrasse Linz-Traun im Osten machen das Shopping Center noch bequemer und schneller erreichbar.

Das verbindende zentrale Element zwischen Alt- und Zubau ist eine großzügige, tageslichtdurchflutete Mall-Anlage mit einer Grundrissfläche von ca. 4000 m². An der Nordseite wurde ein großer Platz in Verbindung mit dem Palmenplatz gestaltet und mit der Tonnenkuppel abgeschlossen. Die neue Mall an der Kremstal Straße wurde im Zubau mittig über drei Geschoße angeordnet und hat eine Kuppelhöhe von 13 m. Die Spannweite der kleinen Tonnenkuppel beträgt 13 m, die der großen Tonnenkuppel 22 m. Die Errichtung dieser attraktiven, mit einem Sonnenschutz versehenen Stahl-Glas-Konstruktion erforderte Präzision bis ins kleinste Detail. Daher wurden die Regelfelder der beiden unterschiedlichen Kuppeltypen im Unger-Werk in Oberwart (Burgenland/Österreich) in Schablonen vorgefertigt, um die vom Glasbauer geforderte Genauigkeit sicherzustellen.

Bei der Vorfassade im Bereich des Kinos handelt es sich um eine komplexe Freiformgeometrie aus hinterleuchteten Streckmetall, die über horizontale Spanten und vertikale Fachwerke aus gebogenen und geschweißten T-Profilen generiert wurden.

Die Mall wurde südseitig an die Mall zum Marcusplatz geführt und nordseitig mit dem Palmenplatz des Bestandes verbunden, sodass mit der bestehenden Mall und dem Atlantisplatz ein Rundgang gebildet wird. Über den beiden Verkaufsgeschossen wurde das neue Großkino errichtet. Durch die Einbindung des Kinocenters in die Mall-Anlagen entstanden Höhen im Kino von bis zu 22,50 m, die den Eindruck der großzügigen Raumordnung unterstreichen. Die Hauptgesimshöhe wurde dem Bestand mit + 25,00 m angeglichen. Um das Bauwerk energetisch zu optimieren, wurden über den Kinosälen die notwendigen Klimazentralen zusammenhängend angeordnet. Eine direkte Versorgung der Räumlichkeiten ist dadurch mit kürzesten Versorgungsleitungen gegeben.