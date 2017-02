23.02.2017 - 14:35 Standfester Herkules Maßgeschneiderte Grundplatte ermöglicht große Leistungen

Korntal-Münchingen (ABZ). – Wer – frei nach dem berühmten Zitat des Komponisten Anton Bruckner – große Krane bauen will, muss sorgfältig an der Grundplatte arbeiten. Ein Prinzip, das auch Manitowoc als einer der weltweit führenden Hersteller von Hebezeugen für die globale Baubranche beherzigt. So auch bei dem GMK6400, dem derzeit leistungsstärksten sechsachsigen All-Terrain...