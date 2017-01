27.01.2017 - 11:10 Starke Leistung Italienisches Gipswerk setzt auf besondere Beißkraft

Monte Tondo/Italien (ABZ). – Italien ist einer der größten Gipsproduzenten Europas – ein Material, das im Piemont, Sizilien und den Marken, sowie in der Emilia-Romagna im Überfluss vorhanden ist. In der Provinz Bologna konzentriert sich das Vorkommen besonders im Vena del Gesso Romagnola, wo sich ein 1,5 km breiter Gipskamm über rund 25 km erstreckt. Am Rande dieses...