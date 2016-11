2020 bekommt Oslo ein neues Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design mit 13 000 m² Ausstellungsfläche. Das neue Gebäude wurde vom deutschen Architekturbüro Kleihues + Schuwerk gestaltet und überzeugte die Jury durch seine "Unaufdringlichkeit". Seit Projektstart im Sommer 2014 herrscht reges Treiben auf der 54 000 m² großen Baufläche. Auch Hünnebeck ist auf der Baustelle vertreten, denn über seinen norwegischen Vertriebspartner Hansmark AS konnte das Unternehmen eine zeit- und kostensparende Schalungslösung für die Deckenflächen anbieten: Eine Kombination aus Topmax-Stahlrahmendeckentischen und Gass-Stütztürmen bringt die bis zu 50 cm starken Decken in bis zu 7,65 m Höhe in Form.

Oslo/Norwegen (ABZ). – Deckenstärke 50 cm, Deckenhöhe 7,65 m – solche Bedingungen fordern eigentlich den Einsatz eines Traggerüstes als Schalungsunterstützung. Doch für die Ortbeton-Baustelle Nationalmuseum Oslo haben die Hünnebeck Ingenieure eine alternative Schallösung entwickelt, die sich schnell montieren und zeitsparend umsetzen lässt: eine Kombination aus Topmax Deckenschaltisch und Gass Stützenturm.

2020 bekommt Oslo ein neues Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design. Auf 13 000 m² Ausstellungsfläche wird dann Platz für all jene Sammlungen sein, die derzeit in drei getrennten Museen über die Osloer Innenstadt verteilt ausgestellt sind. Das neue Gebäude wurde vom deutschen Architekturbüro Kleihues + Schuwerk gestaltet und überzeugte die Jury durch seine "Unaufdringlichkeit".

Seit Projektstart im Sommer 2014 herrscht reges Treiben auf der 54 000 m² großen Baufläche im Osloer Stadtzentrum am Hafengelände. Auch Hünnebeck ist auf der Baustelle vertreten, denn über seinen norwegischen Vertriebspartner Hansmark AS konnte das Unternehmen eine besonders zeit- und kostensparende Schalungslösung für die Deckenflächen anbieten: Eine Kombination aus Topmax Stahlrahmendeckentischen und Gass Stütztürmen bringt die bis zu 50 cm starken Decken in bis zu 7,65 m Höhe in Form.