23.11.2016 - 17:11 Steigende Tendenz beim Wohnungsbau

Saarbrücken (dpa). – Der Wohnungsbau im Saarland hat in diesem Jahr deutlich an Fahrt zugelegt. Von Januar bis September wurde der Neubau von 849 Wohngebäuden bewilligt, teilte das statistische Amt in Saarbrücken mit. Das waren 244 Genehmigungen oder 40,3 % mehr als in den ersten drei Quartalen 2015. Geplant sind demnach 699 Einfamilienhäuser sowie 69 Wohngebäude mit zwei...