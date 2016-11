Für Aufsehen sorgt Imos Gubela nach eigenen Angaben derzeit mit dem neuen Reflektor "Imos TL97". Der Reflektor übertrifft die Reflexionswerte, die die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) in ihrer Richtlinie "TL Leitelemente 97" vorgibt, bis etwa um das 20-fache. Die präzise Reflexstruktur wirft das Licht ähnlich wie ein großes Reflexfenster zurück und gewährleistet so Sichtbarkeit der Reflexion für nahezu alle Verkehrsteilnehmer, auch in Kurvenbereichen. Durch die Reflexionswerte erreicht das Licht den Fahrer bereits in großer Entfernung und sorgt so für eine gute Streckensichtbarkeit. Der Reflektor wird von jeder Person gut gesehen, egal ob im Kleinwagen, im SUV oder im Lkw.

Renchen (ABZ). – Imos Gubela sorgt nach eigenen Angaben derzeit mit seinem neuen Reflektor "Imos TL97" für Aufsehen – und das im doppelten Wortsinn. Der Reflektor übertrifft die Reflexionswerte, die die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) in ihrer Richtlinie "TL Leitelemente 97" vorgibt, bis etwa um das 20-fache Die präzise Reflexstruktur wirft das Licht ähnlich wie ein großes Reflexfenster zurück und gewährleistet so Sichtbarkeit der Reflexion für nahezu alle Verkehrsteilnehmer, auch in Kurvenbereichen. Durch die herausragenden Reflexionswerte erreicht das Licht den Fahrer bereits in großer Entfernung und sorgt so für eine exzellente Streckensichtbarkeit. Der Reflektor wird von jeder Person gut gesehen, egal ob im Kleinwagen, im SUV oder im Lkw. Vor allem in den kritischen Baustellenbereichen leistet Imos mit dem neuen Reflektor einen wichtigen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit.

"Unser Ziel war von vornherein klar: weniger Unfälle durch verbesserte Sicht in Gefahrenstellen. Dafür steht den Verantwortlichen für Verkehrstechnik jetzt das richtige Reflexelement zur Verfügung", kommentiert Imos Geschäftsführer Hans-Erich Gubela die Markteinführung des neuen Reflektors und ergänzt: "Angesichts der Leistungsdaten, die wir mit dem Imos TL97 erreichen, kann man mit Fug und Recht von einem sensationellen Durchbruch sprechen".