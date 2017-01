02.02.2017 - 13:43 Straßensanierung Qualität des Equipments vor der eigenen Tür unter Beweis gestellt

Hennef (ABZ). – Eine Gelegenheit die Stärken der eigenen Produkte aus-zuspielen bot sich Ammannim vergangenen Jahr am Stammsitz in Hennef: Diezweispurige Zufahrtsstraße,die direkt zum Werksgelände führt, musste komplett saniert werden. Das Unternehmen nahm die Sache selbst in die Hand und setzte die Arbeiten mit Ammann-Equipment um. Unter der Leitung von Karl-Heinz Eichele,...