Studie: Energiestandards keine Preistreiber bei Sozialwohnungsbau

Hamburg (dpa).- Die Energiestandards im geförderten Wohnungsbau in Hamburg haben laut einer Studie im Auftrag der Umweltbehörde kaum Einfluss auf die Baukosten. In einem Vergleich von 4780 der 8600 zwischen 2011 und 2014 bewilligten Wohnungen in Hamburg sei das beauftragte Büro „F + B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt“ zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinen signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen Baukosten und energetischen Kenngrößen gibt, teilte die Umweltbehörde mit. So unterschieden sich die Mittelwerte der Baukosten bei den verschiedenen Effizienzhausstandards kaum.