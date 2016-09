01.10.2016 - 15:17 System "Flexraum" Modulares Bauen mit Betonfertigteilen

Emsbüren (ABZ). – In unserer heutigen Gesellschaft werden viele Produkte standardisiert, um immer schneller und günstiger vermarktet zu werden. Auch in der Bauzulieferindustrie ist dieser Trend an manchen Stellen zu beobachten. Individualität? Fehlanzeige, hier gilt leider oft die Devise "Masse statt Klasse". Bei der Suche nach Sonderlösungen für Hoch- oder Tiefbauprojekte wird...