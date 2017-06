Tag der offenen Baustelle in der Stabi - Später und teurer

Berlin (dpa). - Die Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden lädt am Samstag zu einem Tag der offenen Baustelle. Im Endspurt zu der seit 2005 laufenden Sanierung sollen sich die Besucher ein Bild von den "teils extremen Herausforderungen" des Projekts machen können, wie es in der Einladung heißt. Nach derzeitigem Plan wird das denkmalgeschützte Gebäude Ende 2018 fertig - sechs Jahre später als geplant. Die Kosten sind inzwischen von 326 Mio. Euro (2004) auf 470 Mio. Euro gestiegen, wie das verantwortliche Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung im April mitgeteilt hatte. Bei der Sanierung hatte es von Anfang an Schwierigkeiten und Verzögerungen gegeben.