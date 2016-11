Triptis (ABZ). – Fliegls Tandem-Dreiseitenkipper (TSK) ist ein Multitalent, das sich längst fest etabliert hat in den Fuhrparks vieler GaLaBauer. Reuter Garten- und Landschaftsbau aus Langgöns, Landkreis Gießen, hat einen kompakten, aber leistungsstarken Anhänger angeschafft – einen TSK 135 mit ca. 10000 kg Nutzlast, feuerverzinktem Rahmen und umfangreicher Konfiguration. Reuter begleitet seine Kunden seit 2008 durch alle Projektphasen – Planung, Durchführung, Pflege.

Eine Kippbrücke mit Stahlblechboden bildet die stabile Basis für die vielseitige Nutzung des Fahrzeugs. Die Pritsche ist ca. 5000 mm lang und 2420 mm breit. Die Pritschenhöhe liegt bei ca. 1130 mm. Die durchgehenden Seitenwände und die Rückwand aus Stahl sind klappbar und pendelnd gelagert, inklusive Zentralverriegelung und Bordwandrückzugsfedern. Ein steckbarer Aufsatz mit einer Auflage für eine Baggerschaufel verdoppelt die Stirnwandhöhe von 500 auf 1000 mm. Im Dreiseitenkippwerk arbeitet eine hydraulische Mehrkolbenpresse mit Hubbegrenzung und Sicherungsseil. Der Kippwinkel erreicht bis zu 50°.

Zur Sicherung von Maschinen oder Baumaterial sind drei Paar 3-t-Zurrösen und zwei Paar Zurrösen à 5 t Zugkraft mit dem Boden verschraubt. Über Aluminium-Auffahrrampen (ca. 3440 mm lang, ca. 360 mm breit) gelangen Fahrzeuge problemlos auf den TSK.

Rampenpaar bringt es auf 10 000 kg Tragkraft. In eine Leiste am Heck können die Rampen variabel eingehängt werden, für die Aufbewahrung steht ein abschließbares Staufach unterhalb der Ladefläche zur Verfügung. Festen Stand garantiert die klappbare Heckabstützung. Der Zugholm von Fliegls Dreiseitenkipper lässt sich via Spindel um bis zu 300 mm in der Höhe anpassen. Ein mechanischer Achslastausgleich (Wippenausgleich) optimiert die Geländegängigkeit des Tandemanhängers. Die Stahl-Gummi-Lagerung der Parabelfederung ist wartungsfrei. Reuters TSK besitzt ein LED-Lichtpaket mit Mehrkammerleuchten, weißen Positionsleuchten vorne und weiß-roten Spurhalteleuchten hinten.