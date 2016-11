11.11.2016 - 12:42 Tauchmotorpumpen Neue P-Serie in Leichtbauweise

Essen (ABZ). – Nach zweijähriger Entwicklungszeit präsentiert die Söndgerath Pumpen GmbH neue Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen der "Serie P" in Leichtbauweise. Mit 14 Modellen der Baureihen "P 215" bis "P 6110" ist die neue Serie so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Entwässerungsaufgaben im Baugewerbe, in der Industrie und in Kommunen sowie für den Hochwasserschutz abdecken...