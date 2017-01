24.01.2017 - 08:04 Technik-Seminar des Güteschutzverbandes Stahlgerüstbau Arbeitsvorbereitung und digitaler Wandel

Köln (ABZ). – In der Produktfertigung ist der kontinuierliche Prozess der digitalen Weiterentwicklung bereits sehr weit fortgeschritten, Industrie 4.0 bringt mit modernen Informations- und Kommunikationstechniken einen erneuten Innovationsschub für industrielle Prozesse. Auch das Gerüstbauer-Handwerk in der Dienstleistung muss sich nicht erst in der Zukunft, sondern bereits...