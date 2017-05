25.04.2017 - 08:19 Technische Weiterentwicklung Neue Backenbrecheranlage erstmals zu sehen

Heidelberg (ABZ). – Zur Demonstrationsmesse recycling aktiv in Karlsruhe wird das Unternehmen BMD Baumaschinendienst die BMD RA 700/7 offiziell zum ersten Mal live und in Aktion präsentieren (Freigelände, Stand RT136). Besucher dürfen gespannt sein, was sich die Heidelberger Ingenieure des BMD haben einfallen lassen, um ihrem Anspruch der Technologieführerschaft im Segment...