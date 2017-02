10.02.2017 - 14:52 Teleskopen mit starrem Rahmen Neue Modellreihe von Teleskopen verfügbar

Pontchâteau/Frankreich (ABZ). – Bobcat hat eine neue Modellreihe vonTeleskopen mit starrem Rahmen für den Einsatz in der Bau- und Mietindustrie auf den Markt gebracht. Die Modellreihe verfügt bereits standardmäßig über eine dreijährige Gewährleistung. Mit diesen im Werk des Unternehmens in Pontchâteau (Loire-Atlantique) in Frankreich hergestellten Maschinen erweitern nun elf...