Das Follo-Line-Projekt ist derzeit das größte Verkehrsbauvorhaben in Norwegen und umfasst den längsten Eisenbahntunnel in ganz Nord-Europa. Es wird im Auftrag des Ministeriums für Transport und Kommunikation von der nationalen Eisenbahnverwaltung Norwegens (NNRA) entwickelt. Oslo/Norwegen (ABZ). – Die neue zweigleisige Strecke verbindet die norwegische Hauptstadt Oslo und das öffentliche Verkehrszentrum in Ski in Form eines 20 km langen Tunnels mit zwei eingleisigen Röhren. Der Hauptteil (18,5 km) des langen Tunnels wird von dem spanischen-italienischen Unternehmen Acciona Ghella Joint Venture gebaut.

Beim Bau der zwei Röhren des Follo-Line-Tunnels handelt es sich um ein umfassendes Vorhaben, das jedes vorherige Eisenbahnprojekt in Skandinavien größenmäßig deutlich übertrifft. Der Bau der neuen Linie begann im September 2015 und wird voraussichtlich bis zum Jahr 2021 abgeschlossen sein.

Die OGS GmbH, die durch die Übernahme der SSB Produkte und Manpower über sehr viel Erfahrungen bei Tunnelbauprojekten verfügt, erhielt im März 2016 den Auftrag zur Einrichtung eines Datenrückmeldesystems für die Herstellung, Lieferung und Montage der Tunnelsegmente.

Die Sicherung und der Ausbau von modernen Tunnelbauwerken unter Städten, Gebirgen oder Gewässern hindurch ist ein komplexer Prozess, der fortschrittliche Technik und nahtlos aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe erfordert. Der Tunnel wird nach intereuropäischen Sicherheitsanforderungen gebaut. Neben der hohen Maßgenauigkeit betreffen die Qualitätsanforderungen insbesondere die Eigenschaften des verwendeten Betons.

Dies ist eine Konsequenz aus den besonderen Umwelteinflüssen wie z. B. winterlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Darüber hinaus muss der verarbeitete Beton im Brandfall Temperaturen bis zu 1300 °C über einen Zeitraum von drei Stunden widerstehen bei einer garantierten Haltbarkeit von 100 Jahren.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass Anforderungen dieser Schärfe zu besonderen Maßnahmen bei der Steuerung und Dokumentation des Produktionsprozesses führen. Insbesondere wurde die Forderung gestellt, die Vita jedes einzelnen montierten Segments während aller qualitätsrelevanten Fertigungsschritte hinweg in einer universellen Datenbank abzuspeichern und bei Bedarf jederzeit zur Verfügung zu stellen.

In diesem Kontext ist auch das OGSiD SSB-Data Recording System (DRS) zu verstehen.

Das OGSiD SSB-Data Recording System ist ein Instrument zur Prozessüberwachung und Dokumentation, in dem alle verfügbaren, für die vorgegebene Aufgabenstellung relevanten, Informationen aufgenommen und kombiniert werden – unabhängig von deren Herkunft. Es sorgt dafür, dass jeder einzelne Tübbing von der Fertigung bis hin zum Einbau in den Tunnel logistisch überwacht wird. Mit einer Rückverfolgung wird der Zugriff auf alle Material-, Produktions-, Lager- und Verwendungsdaten jedes einzelnen Segments ermöglicht. Mit dem OGSiD SSB Terminal Communication System (TCS), basierend auf einer Identifikation via Scanner und integrierter Foto Dokumentation, wird das OGSiD SSB Data Recording System(DRS) unterstützt.

Es ermöglicht eine Identifikation der Positionen über Schalungsetiketten um bei der Bauausführung und Bauüberwachung Tübbings zu lokalisieren, Schäden aufzunehmen, Reparaturen zu verfolgen, Tübbings einzelnen Tunnelringen zuzuordnen und Berichte sowie Dokumentationen zu erstellen.

Das Hauptziel der Anwendungen ist es, die täglichen Routinearbeiten bei anspruchsvollen Tunnelprojekten zu erleichtern und Zeit zu sparen. Dieses Ziel geht Hand in Hand mit einer Steigerung der Sicherheit des Tunnelbauvorhabens, da der Anwender einen klaren Überblick über die täglichen Abläufe behält. Diese Software wurde geplant und entwickelt von erfahrenen Experten im mechanisierten Tunnelbau mit jahrelanger Projekterfahrung in aller Welt.