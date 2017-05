24.04.2017 - 12:00 Thomas Mothes

Thomas Mothes wurde von den Mitgliedern des Fachverbandes Wärmedämm-Verbundsysteme per Online-Votum als Nachfolger von JoachimFürbringer zum neuen Vorstand Finanzen gewählt. Der 47-jährige gebürtige Chemnitzer ist gelernter Tischlermeister und begann seine Berufslaufbahn in der WDVS-Branche 1996 mit dem Eintritt bei maxit in den Technischen Verkauf. Weitere Stationen im...