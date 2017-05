Effizienzsteigerung bei manuellen Arbeiten möglich

Weidenberg (ABZ). – Ohne schwere und große Maschinentechnik ist der Tiefbau nicht denkbar. Jedoch gibt es auch Arbeiten, die manuell durchgeführt werden müssen. Diese können zeitintensiv sein und müssen in der Angebotskalkulation berücksichtigt werden. Die Firma Vogt Baugeräte GmbH bietet passende Lösungen, um möglichst schnelles und effektives Arbeiten zu gewährleisten, um dadurch teure Lohnkosten einzusparen.



Bei schwerem Erdreich schlägt sich der druckluftbetriebene Vogt Hammer mit Delta-Griff ohne große Kraftanstrengung in das Erdreich, welches dadurch problemlos gelöst werden kann. Das Gerät liegt dank des ergonomischen Griffs sehr gut in der Hand und kann für horizontale, sowie auch vertikale Arbeiten eingesetzt werden.



Die Spatenblätter gibt es in verschiedenen Formen und können im Handumdrehen gewechselt werden. Die Geräte haben eine 18 mm hebelfeste Werkzeugaufnahme und sind in den Standardlängen 50, 70 und 90 cm verfügbar. Muss hauptsächlich vertikal geschachtet werden, z. B. zum Losbrechen von Erdreich für den Saugbagger, so kommt der Vogt TurboSpaten mit dem T-Griff zum Einsatz. Die Geräte haben ein geringes Gewicht von 5 bis 7 kg und werden mit und ohne Vibrationsdämpfung angeboten.



Runde, rechteckige und quadratische Verdichterplatten in verschiedenen Größen passen auf die Vogt Druckluftgeräte, wenn für konventionelle Verdichtungstechnik nicht ausreichend Platz ist. Halbrunde Platten verdichten ordentlich und exakt um den Kanalschacht, ohne ihn dabei zu verdrücken. Dadurch werden Setzungen um den Schacht vermieden. Unterstopfer und Rohrverdichter werdenfür die Rohrzwickel verwendet. Spezielle Geräte dafür sind 25° angewinkelt, um noch besser in den Rohrzwickel zu kommen. Kleinere Leitungen werden von oben verdichtet, große Kanalrohre von der Seite.



Durch die große Auswahl von mehr als 120 verschiedenen Werkzeugen ergeben sich vielfältige und effektive Einsatzmöglichkeiten. Diese können z. B. sein, um Erdreich abzustechen, wenn Verbauelemente tiefer zu setzen sind oder kleinere Betonspitzarbeiten durchgeführt werden müssen. Spundwände werden in der Fläche mit Schabern gereinigt und das Schloss mit passendem Fugenmeißel gesäubert. Stark verschmutzte Fahrwerks-ketten müssen vor dem Transport gereinigt werden. Dazu gibt es spezielle Kettenplatten-Schaber.



Liegen Kabel im Erdreich, dann ist zeitaufwändige Handschachtung angesagt. Mit der Vogt Lanze geht das wesentlich schneller und effektiver.



Zerstörungsfreie Druckluft dringt extrem schnell in die Kapillare ein, dadurch würde verdichteter Sand, Mineralbeton oder Erdreich in Sekunden gelockert und von den Leitungen gelöst, so der Hersteller. Die Vogt Lanze benötigt dazu einen Baukompressor mit 3 m³ oder größer. Mit 255 l/min kommen der Vogt TurboSpaten und der Vogt Hammer mit wesentlich weniger Luft zurecht.



Hier reicht ein 230 V Kompressor oder Benzinkompressor schon aus. Selbst die Druckluft von der Lkw-Bremsanlage kann für Kurzeinsätze verwendet werden. Eine kompakte und platzsparende Lösung ist der Vogt Unterflurkompressor, der in passende Transporter verbaut werden kann. 2000 l Luft werden über den Fahrzeugmotor angetrieben, ohne zusätzlichen Platz zu verschwenden. Zur Messe TiefbauLive werden die Geräte in der Messehalle 2 am Stand T714 präsentiert.