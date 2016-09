30.09.2016 - 08:40 Tiltrotator Kleinstes Modell in neuer Gewichtsklasse

Strömsund/Schweden (ABZ). – Der EC02, kleinster Tiltrotator von Engcon, gehört von sofort an nicht mehr zur Gewichtsklasse 1,5–3,5 t, sondern ist in der Gewichtsklasse 1,5–2,5 t neu eingestuft worden. "Diese neue Einstufung geht darauf zurück, dass unser neuer Tiltrotator EC204 für Bagger in der Gewichtsklasse 2–4 t einen Teil des Marktes für den EC02 abdeckt", erklärt Fredrik...