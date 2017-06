28.06.2017 - 13:44 TM-Bleche Höchstfeste Markenstähle mit nochmals verbesserten Eigenschaften

Dillingen/Saar (ABZ). – Europas führender Grobblechhersteller Dillinger hat sein Sortiment an Blechen erneut erweitert. Thermomechanisch gewalzte (TM-) Bleche der Marke DI-MC stehen für die Güten S355 und S460 nunauch in 150 mm Dicke zur Verfügung. Die höchstfesten Dillimax-Markenstähle gibt es jetzt in noch größeren Dicken und mit nochmals verbesserten Eigenschaften. So ist...