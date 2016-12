BIM wird auch im deutschsprachigen Raum populärer. Immer häufiger treffen sich Experten und Interessenten auf Kongressen, Messen und Workshops zu dem Trendthema. So auch vom 29. bis 30. November auf der BIM World in München. Berechtigt stellt sich mancher die Frage: Wo steht Deutschland beim Thema BIM und der Digitalisierung der Bauindustrie?

München. – Zahlreiche Gespräche an den Ständen der Aussteller, nach den Vorträgen und während der Pausen haben wir als sehr substanziell erlebt. Ein gutes Indiz dafür ist, dass das Thema zum einen auf allen Ebenen – Europäische Union, Stufenplan Deutschland, buildingSMART, planen bauen 4.0 – massiv vorangetrieben wird und Neueinsteiger zunehmend die Chancen in BIM für Optimierungen erkennen. Dazu trägt auch bei, dass fast wöchentlich neue Anwendungsszenarien wie Pilze aus dem Boden schießen und den Beteiligten den konkreten Nutzen vor Augen führen. Damit verlässt die Digitalisierung mehr und mehr die Tekkie- und Mythos-Ecke.

BIM, Building Information Modeling oder Building Information Management, ist eine Methode, keine reine Technologie. Um BIM erfolgreich umzusetzen, sind in Anlehnung an die fünf BIM-Komponenten von ViCon aus unserer Sicht folgende Bausteine bedeutsam: Technologie, Regeln, Prozesse, der Aufbau der Qualifikation bei den Beteiligten und die Rolle des BIM Managers. Die Technologie steht an erster Stelle und ermöglicht erst den Einsatz. Namentlich wird eine Autoren-Software für Modelle benötigt, wie Revit, ArchiCad und Allplan sowie eine für die Wertschöpfung entscheidende Common Data Environment (CDE), wie Conject und Aconex sie anbieten. Auf Basis der Technologie sind als zweiter Baustein Regeln der Zusammenarbeit – nationale oder unternehmensspezifische Standards, Verträge, Organisationen – hilfreich und notwendig. Die dritte Komponente sind Prozesse, die festzulegen sind und sich bspw. an den Auftraggeber-Informationsanfragen (AIA) orientieren. Diese Anforderungen kommen vom Auftraggeber, dem Besteller, es sei denn, er delegiert diese Aufgabe an einen von ihm beauftragten Vertreter in der Wertschöpfungskette. Von entscheidender Bedeutung ist an vierter Stelle der Aufbau der Qualifikation bei den Beteiligten, so dass auch mit den Methoden und Technologien optimal gearbeitet werden kann.

Als fünfte Komponente kommt die neue Rolle des BIM Managers in die Projektarbeit dazu. Dieser sollte Interessenten sowohl im Vorfeld als auch in der Durchführung ganzheitlich beraten können. Alle fünf Punkte sind für einen erfolgreichen Start mit der BIM-Methode notwendig und sollten berücksichtigt werden. Modell-Software wird seit fünf bis zehn Jahren bereits auch in Deutschland zur Erstellung geometrischer Modelle genutzt und teilweise etwas unscharf als BIM bezeichnet, da entscheidende Elemente schlicht fehlen. In zahlreichen Studien, u.a. anderem von McGrawhill sowie in der Conject-BIM-Studie 2015, wurde der Nutzen von BIM untersucht. Demnach liegt dieser vor allem in der Vermeidung von Fehlern und der Wiederholung von Arbeiten, bei einer durchschnittlichen Fehlerquote im Bau von 10 %.