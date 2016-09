Köln (ABZ). – tremco illbruck, führender Hersteller und Anbieter von Bauprodukten, investiert an seinen Standorten in Bodenwöhr und Traunreut knapp 10 Mio. Euro. tremco illbruck Produkte stehen für innovative und leistungsfähige Technologie, lösungs- und serviceorientierte Produktentwicklung und Systemlösungen. Mit dem i3 Fenster-Abdichtungssystem steht dem Kunden bspw. ein Baukastensystem zur Verfügung mit aufeinander abgestimmten Produkten (Klebstoff, Folie, Schaum, Band und Silikon) für jede erdenkliche Bausituation.

"Die steigende Nachfrage nach unseren Systemlösungen, unserem Kunden Produkte aus einer Hand anzubieten, sowie unsere ehrgeizigen Ziele fordern eine kontinuierliche Modernisierung der Anlagen sowie den Aufbau neuer Kapazitäten", betont Reiner Eisenhut, CEO und Managing Director der tremco illbruck Group GmbH.

Am Standort Bodenwöhr in der Oberpfalz werden vorkomprimierte und imprägnierte Dichtbänder, Fenster- und Fassadenfolien für das Baugewerbe sowie Abdichtungsprodukte für die Industrie hergestellt. Hier investiert tremco illbruck mit der Inbetriebnahme einer neuen Imprägnier- und Trocknerlinie, die nach dem neusten Stand der Technik in energieeffizienter Bauweise ausgeführt ist, in eine nachhaltige Unternehmenszukunft.

Darüber hinaus wurde in eine neue Mischanlage für Dichtband-Imprägnate investiert. Durch einen wesentlich höheren Grad an Automatisierung und systemischer Vereinfachung ergibt sich nicht nur eine höhere Prozessgeschwindigkeit, sondern auch Einsparungen im Bereich der Energie- und Rohstoffnutzung, eine noch weiter erhöhte Qualität der Imprägnate sowie eine verbessertes Arbeitsumfeld für die an der Mischanlage beschäftigten Mitarbeiter. "Energieeffziente und umweltfreundliche Anlagentechnik sind unverzichtbar", fasst Walter Geyer, Geschäftsführer der tremco illbruck Produktions GmbH, zusammen. "Der Ausbau technischer Kapazitäten schafft die optimalen Vorrausetzungen, um mit der steigenden Nachfrage auf dem Dichtbandmarkt auch in Zukunft mithalten und durch bereits laufende Innovationen bestens bedienen zu können."

Parallel werden mehrere Millionen Euro in den Produktionsstandort Traunreut in Oberbayern investiert. Als einer der führenden Hybrid-Kleb- und Dichtstoffhersteller in Deutschland und Euopa wird tremco illbruck die Kapazitäten in diesem Bereich verdoppeln. Die Nachfrage nach gesundheits- und umweltverträglicheren Produkten und neuen innovativen Anwendungen auf Baustellen nimmt stetig zu. "Wir investieren hier in die Zukunft", erklärt Bernd Schürmann, Operations Manager Traunreut, "hier, im Center of Excellence für Dicht- und Klebstoffe, arbeiten allein 20 R&D Experten gemeinsam mit unseren Kunden an mehr als ein Dutzend Projekten pro Jahr."

tremco illbruck hat als einer der ersten bereits vor zehn Jahren in die Hybridpolymer-Technologie investiert. Neue Anlagen zur Abfüllung und Verpackung von Schlauchbeuteln sind bereits 2012 in Betrieb genommen worden. Jetzt steht ein weiterer Ausbau der Anlagen an. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen ist für den Herbst 2018 geplant.

Insgesamt legt tremco illbruck den Fokus auf die Modernisierung und die Erweiterung technischer Kapazitäten. "Wir investieren ganz gezielt in die Anlagen in Bodenwöhr und Traunreut. Mit dem Ausbau unserer deutschen Produktionsstandorte, schaffen wir optimale Voraussetzungen für das angestrebte Wachstum der kommenden Jahre", erklärt Reiner Eisenhut.