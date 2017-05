27.05.2017 - 09:35 Trocken und dicht Hybridprodukt hilft bei Sanierung

Münchberg (ABZ). – Die Geschäftsstelle der IG Metall in Münchberg residiert in einer eindrucksvollen Gründerzeitvilla aus den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das Gebäude war bauzeitlich nicht mit einer Abdichtung versehen worden, so dass über die Jahrzehnte ungehindert Feuchtigkeit eindringen konnte.

Eine höherwertige Nutzung der Keller- und Souterrainräume war nicht...