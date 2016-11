18.11.2016 - 16:51 Tunnelarbeiten für S-Bahn begannen

Frankfurt/Main (dpa). – Arbeits- und Begegnungsort ganz in der Nähe des Frankfurter Flughafens – das soll der neue Stadtteil Gateway Gardens sein, an dem derzeit gebaut wird. Damit auch die Verkehrsanbindung zum Flughafen und in die City funktionieren soll, wird eine neue S-Bahnstation entstehen. Kürzlich begannen die Tunnelarbeiten für das Bahn-Projekt. Für die künftige...