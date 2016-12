19.12.2016 - 09:58 Tunnelregelbetrieb hat begonnen

Zürich/Lugano (dpa). – Ein Jahrhundertbauwerk ist am Netz: Mehr als ein halbes Jahr nach der feierlichen Eröffnung hat die Schweiz den Gotthard-Basistunnel in Betrieb genommen. Der erste reguläre Passagierzug rollte von Zürich aus in Richtung Lugano. Dank des gigantischen Bauwerks verkürzt sich die Reisezeit von Nord nach Süd um mehr als 30 Min. Die erste offizielle Fahrt durch...