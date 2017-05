05.05.2017 - 14:11 Turmdrehkran bei Anlagenbau Umschlag- und Montagearbeiten vereinfachen

Oldenburg (ABZ). – Als einer der ersten Turmdrehkrane aus der neuen Serie MD CCS kommt in Deutschland ein Potain MD 569 für Steenhoff aus Ostfriesland zum Einsatz. Der langjährige Potain-Händler vermietet seinen neuesten Obendreher mit dem neuen CCS Kransteuerungssystem für 30 Monate an den Anlagenbauer RMT Rohr- und Maschinenanlagentechnik GmbH. An deren Stammsitz in Oldenburg...