16.12.2016 - 11:08 Überblick Flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung

Löningen (ABZ). – Für Alt- und Neubauten, gewerbliche Flächen oder Wohngebäude, Endkunden oder professionelle Verarbeiter – für sie alle wird Remmers sein Leistungs- und Produktspektrum für den Bautenschutz auf der Bau in München präsentieren (Messestand 440 in Halle B6). Eine Auswahl davon wird das mittelständische Unternehmen vom 16. bis 21. Januar 2017 an seinem Messestand...