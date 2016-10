Waldenbuch. – Mitten im Wald tut sich eine Lichtung auf, in deren Zufahrt ein gigantischer Steinbrocken liegt. Mit roter Sprühfarbe ist ein Datum darauf gesprüht – an diesem Tag ist der Brocken nach rund 210 Mio. Jahren aus dem Boden unter dem Waldgebiet Schönbuch geschnitten worden. Er liegt bereit für den Abtransport. Möglicherweise heißt sein Ziel Ulm, wo er – bearbeitet zu einem filigranen Element – den Münsterturm schmücken könnte.



Hier in Waldenbuch, rd. 20 km südlich von Stuttgart, gibt es in Baden-Württemberg den einzigen Steinbruch für Stubensandstein in ausreichender Qualität für die Restaurierung des Ulmer Münsters. Mehrere Jahre hat die Münsterbauhütte, die im Auftrag der evangelischen Kirche das Münster erhält, nach solchen Gesteinsschichten im Boden suchen lassen.



"Wenn ich das hier sehe, springt mir das Herz", sagt Münsterbaumeister Michael Hilbert bei einem Besuch. Seit Dezember 2015 baut eine Stuttgarter Firma an dieser Stelle das Gestein ab und verkauft es an die Münsterbauhütte, die dadurch die Optik des höchsten Kirchturmes der Welt trotz Restaurierung erhalten kann.



Stubensandstein gilt nach Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen, das für die Genehmigung des Abbaus im Waldes zuständig ist, als der Stein der schwäbischen Gotik. Die hellbeigen Quader wurden demnach auch am Tübinger Schloss, dem Kloster Bebenhausen und den Esslinger Stadtkirchen genutzt. Seinen Namen hat der Stubensandstein von seiner Verwendung in früheren schwäbischen Haushalten: Der an oberen Gesteinsschichten gelockerte Sand wurde in Wohnstuben verstreut und ausgefegt, wie der Experte vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau in Freiburg, Wolfgang Werner, erklärt. "Die Dielen waren danach blitzblank." Das habe mit einem enthaltenen Mineral zu tun.