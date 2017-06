14.06.2017 - 12:51 Ulrich Siepe

Ulrich Siepe wird Länderverantwortlicher in Deutschland und der Schweiz für die Marken Braas, Klöber, Decra, Icopal, Vedag und Wolfin. Damit zeichnet er für alle Marken der BMI Group in diesen beiden Ländergesellschaften verantwortlich. "Mit der gemeinsamen Steuerung unserer starken Marken und Unternehmen in Deutschland und der Schweiz können wir enorme Synergien erzielen. Wir...