05.05.2017 - 07:06 Umdenken bei Verkehrspolitik

Hamburg (dpa). – Der Konzernbetriebsrat der Deutschen Bahn AG und der Europäische Betriebsrat der DB AG haben den Bund zu einem Umdenken in der Verkehrspolitik aufgefordert. "Was wir brauchen in diesem Land, sind endlich verkehrslenkende Maßnahmen", sagte der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrats, Jörg Hensel, bei der ersten gemeinsamen Sitzung der Betriebsräte in Hamburg....