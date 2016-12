10.12.2016 - 11:14 Umnutzung Rhenusspeicher im Hafen von Münster energetisch saniert

Münster (ABZ). – Kreativ sein, wo einst Getreide und andere Güter gelagert wurden – das ist nun im Flechtheim- und Rhenusspeicher in Münster möglich.Kein anderes Bauwerk prägt den 1899 eröffneten Stadthafen so sehr wie die beiden zusammengehörendenSpeichergebäude. Gleich zu Beginn erbaute die Firma Flechtheim den fünf-geschossigen Speicher für Getreide am Hafenbecken. In den...